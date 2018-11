Cobrado por membros do Fórum Sindical para interferir na polêmica sobre o pagamento da RGA (Revisão Geral Anual), o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM), disse que nada mais pode fazer em relação ao assunto.

Ao mesmo tempo em que afirma ter dinheiro para pagar a revisão, o Governo diz aguardar a liberação por parte do Tribunal de Contas do Estado.

“A Assembleia construiu a lei. Agora essa questão que está aí, o Governo está analisando. Não podemos interferir em uma decisão técnica. A Assembleia não pode chegar no TCE e querer que eles tomem uma decisão. Não podemos interferir”, disse.

Os servidores pedem o pagamento de 4,19% da RGA deste ano, inicialmente pactuado em duas parcelas: 2% em outubro e 2,19% em dezembro.

No entanto, o Estado já ultrapassou o limite de gastos com folha estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que resultou no veto ao pagamento. O TCE voltará analisar o assunto. A expectativa é que isso ocorra na próxima semana.