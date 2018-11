DA REDAÇÃO



Um áudio enviado pelo WhatsApp revela a emoção de um fazendeiro de Peixoto de Azevedo ao comunicar à família do piloto Maicon Semencio Esteves, de 27 anos, que ele havia sido encontrado com vida, após quatro dias perdido na floresta.

Maicon sofreu um acidente com seu avião agrícola no dia 3 e foi encontrado apenas no dia 7.

“Foi encontrado, graças a Deus, com saúde, com vida. Comemore aí", disse o fazendeiro.

Ouça o áudio abaixo: