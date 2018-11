DA REDAÇÃO



A decisão da desembargadora Monica Sifuentes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que determinou as ordens de prisão da Operação Capitu, revela como funcionava o suposto esquema de pagamento de propina por parte da empresa JBS a políticos e servidores.

Em um trecho da decisão, a magistrada diz que, em troca de propina, a empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista conseguia benefícios na legislação em detrimento de concorrentes.

E uma das peças no esquema, segundo consta no despacho, era o advogado cuiabano Rodrigo Figueiredo, ex-secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, preso na operação.

“Joesley requisitava ao colaborador e o colaborador passava a requisição ao deputado Eduardo Cunha [ex-presidente da Câmara Federal, atualmente preso]; que o deputado Eduardo Cunha, por sua vez, repassava a Rodrigo Figueiredo ou Antonio Andrade”, diz o despacho.