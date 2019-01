Veículo do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência)

DA REDAÇÃO



A Secretaria de Estado de Saúde emitiu nota alertando a população sobre a notícia falsa de que a Pasta estaria contratando pessoas para ingressarem na equipe do Samu.

De acordo com a Pasta, o anúncio indica um endereço eletrônico no qual o interessado pode se inscrever para participar de um processo seletivo simplificado. Computadores que possuem filtro de proteção, no entanto, alertam que a página em questão é um “site enganoso”.

É possível que o boato tenha tomado corpo após a notícia de que a equipe médica – alegando más condições de trabalho e atrasos salariais – deixariam de atuar no serviço.

Confira nota na íntegra:

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT) comunica que é falso o anúncio que está circulando em redes sociais a respeito de vagas de empregos oferecidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de urgência).

A mensagem indica um endereço eletrônico no qual o interessado pode se inscrever para participar do processo seletivo simplificado. Computadores que possuem filtros de proteção alertam que a página que se pretende acessar é um “site enganoso à frente”. Embora não indique local nem endereço, o anúncio traz o símbolo do Samu e também o número de telefone 192, que atende casos de emergência.