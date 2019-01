DA REDAÇÃO



Depois de fazer um verdadeiro limpa nos indicados pelo antecessor Justino Malheiros (PV) – exonerando 67 pessoas -, o novo presidente da Câmara de Cuiabá, Misael Galvão (PSB), deu início à contratação de pessoas de sua confiança.

Nesta semana ele já fez nomeações para cargos dentro do Legislativo Municipal.

No posto de procurador geral, ele colocou o advogado Rodrigo Cyrineu. Já o cargo de secretário geral ficará com Jairo Rocha, que até março deste ano era ouvidor do Município de Cuiabá.