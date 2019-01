O deputado estadual Dilmar Dal'Bosco, que pode ser líder do Executivo

DA REDAÇÃO



Cotado para ser o líder do Governo na próxima legislatura, o deputado estadual Dilmar Dal’Bosco (DEM), que é correligionário do governador Mauro Mendes, avalia que a base de apoio do Executivo deve ter até 15 dos 24 parlamentares da AL.

O número seria suficiente para aprovar as medidas que o Paiaguás enviou ao Legislativo nesta semana.

Mesmo assim, ele acredita que terá a boa vontade de alguns deputados ditos da oposição, como Wilson Santos (PSDB) e Valdir Barranco (PT).

O argumento de Dal’Bosco é que ambos já foram prefeitos – de Cuiabá e Nova Bandeirante, respectivamente - e sabem bem das dificuldades que existem para se equilibrar receita e despesa.