DA REDAÇÃO



Novato no meio político, depois de se reunir com deputados da atual legislatura, o secretário-chefe da Casa Civil Mauro Carvalho deve se encontrar, nesta semana, com os parlamentares que assumem no dia 1º de fevereiro.

A ideia é apresentar a situação do caixa e as medidas que o Governo do Estado tomou para combater o déficit fiscal. O objetivo é facilitar a tramitação das matérias para o ajuste fiscal.

“A Casa Civil vai começar a trabalhar bastante na Assembleia para dar celeridade nesses encaminhamentos e na aprovação dos projetos fundamentais”, afirmou Carvalho.