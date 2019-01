DA REDAÇÃO



O Jornal Folha de S.Paulo informou que a guerra comercial entre China e Estados Unidos penalizou duramente os sojicultores norte-americanos, cujas exportações para o País asiático caíram 40% neste ano.

Em contrapartida, o mesmo não se pode dizer sobre produtores brasileiros – e mato-grossenses, por consequência -, que viram seus lucros crescerem, em razão da melhora nos preços.

Segundo a Folha, com base em números do Itaú BBA, as margens de lucro bruto para os agricultores superaram 50% em Mato Grosso, bem acima da média histórica de 30%.