DA REDAÇÃO



Piadista, o deputado estadual Wilson Santos (PSDB) tentou fazer um gracejo quando discursava na tribuna da Assembleia Legislativa, na última quinta-feira (11).

Ao tratar sobre a dislexia - transtorno específico de aprendizagem -, o tucano lembrou que grandes personalidades foram diagnosticadas com o problema, e são prova de que a dislexia não significa, por exemplo, ser menos inteligente do que as outras pessoas.

Ele citou nomes como o cientista Albert Einstein e o ator Brad Pitt. Sobre este último, disse: “Inclusive, não conheço este ator. Mas muitas pessoas aqui e Cuiabá dizem que me pareço com ele, perguntam se somos irmãos gêmeos”, brincou o deputado.

Em tempo: o deputado pode ter confundido os galãs do cinema, pois quem foi diagnosticado com dislexia, na verdade, é o também ator Tom Cruise.