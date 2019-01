DA REDAÇÃO



O governador Mauro Mendes (DEM) oficializou as nomeações da cúpula da Segurança Pública.

O Diário Oficial do Estado que circulou na sexta-feira (11) trouxe as nomeações do novo delegado geral da Polícia Civil, delegado Mario Dermeval de Resende, do comandante geral da PM, coronel Jonildo de Assis, e do diretor-geral da Politec, Rubens Sadao Okada.

Eles substituem, respectivamente, o delegado Fernando Pigozzi, o coronel Marcos Vieira da Cunha e o perito Reginaldo Rossi do Carmo.

Já o coronel Alessandro Borges Ferreira segue no comando do Corpo de Bombeiros.