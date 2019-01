DA REDAÇÃO



Provável líder do Governo na legislatura que começa dia 1º de fevereiro, o deputado estadual Dilmar Dal’Bosco (DEM) avalia que a aprovação do pacote de projetos anti-crise, enviados pelo Executivo, será uma forma de a Assembleia corrigir seus erros do passado.

“Nós, a Assembleia Legislativa, temos uma grande responsabilidade. Como foi errado em outras legislaturas, nós temos que tentar consertar. Nós (...) aprovamos projetos de lei que dão aumentos além da RGA, ganhos reais”, afirmou na entrevista que deu ao MidiaNews, referindo-se a elevações de despesas aprovadas no passado sem qualquer estudo de impacto ou lastro.