DA REDAÇÃO



Ao comentar a nomeação do novo secretário-adjunto de Comunicação, Mauro Camargo, o governador Mauro Mendes (DEM) brincou com o fato de haver três Mauros no alto escalão do Executivo. Além dos dois, há o secretário-chefe da Casa Civil Mauro Carvalho.

“É muito Mauro, né? Mas tem aquele ditado: Há Mauros que vêm para o bem. São três Mauros, o Mauro Mendes, Mauro Carvalho e Mauro Camargo. E quero agradecer ao Mauro Camargo, que aceitou estar conosco na área da Comunicação. É um grande profissional”, disse o governador em entrevista ao programa Resumo do Dia.