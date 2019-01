DA REDAÇÃO



O auditor do Estado Ciro Rodolpho Gonçalves afirmou à coluna que o ex-governador Pedro Taques mantém o projeto de abrir um escritório de advocacia em Cuiabá.

Ciro, que será um dos sócios do empreendimento, disse que Taques está em viagem de férias, mas que retornará a tempo para a abertura do escritório, no próximo dia 10 de fevereiro, no bairro Bosque da Saúde.

Além dos dois, Everaldo Andrade e Emannuel Figueiredo também serão sócios do escritório.