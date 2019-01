DA REDAÇÃO



O governador Mauro Mendes (DEM) terá que entrar na “fila” para obter ajuda financeira de Brasília, para onde ele viaja nesta quarta-feira (16) com o objetivo de se reunir com ministros do governo Jair Bolsonaro (PSL).

Nesta terça-feira (15), o governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM) pediu socorro federal em razão do déficit previsto de R$ 6 bilhões no Orçamento de 2019, de R$ 26 bilhões. Já há, inclusive, uma equipe do Governo Federal analisando as contas do Estado.

Outros Estados já haviam tomado decisões drásticas nos primeiros dias do ano. Em 2 de janeiro a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), anunciou a decretação de calamidade pública financeira.

No dia seguinte, foi o governador de Roraima Antonio Denarium (PSL) quem tomou a mesma decisão.