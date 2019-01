DA REDAÇÃO



O secretário de Estado de Fazenda Rogério Gallo, que é servidor efetivo da Procuradoria Geral, fez uma análise pertinente da atual situação do funcionalismo público e o serviço prestado ao cidadão em Mato Grosso.

Segundo Gallo, nos últimos anos o Estado melhorou muito os salários de seus servidores - com um incremento de 79% na folha em quatro anos.

Esta evolução, no entanto, ocorreu paralelamente a uma piora na prestação dos serviços, com baixa evolução nos gastos com investimento. Ou seja, o dinheiro que seria usado na melhora na qualidade de vida dos cidadãos pode estar sendo empregado em salários.

“Então, o servidor tem uma boa remuneração, mas os serviços estão precarizados. Eles estão prestando serviço em uma péssima condição de trabalho”, afirmou.