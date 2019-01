Posse do novo delegado geral da Polícia Civil em Cuiabá

DA REDAÇÃO



O desconforto marcou a posse do novo delegado geral da Polícia Civil de Mato Grosso, Mário Dermeval Aravéchia de Resende, na manhã desta quarta-feira (16), na sede da Diretoria Geral, na Avenida Coronel Escolástico, em Cuiabá.

Isso porque o auditório reservado para o evento não suportou a quantidade de convidados. Entre os presentes estavam delegados, policiais, secretários de Estado e promotores de Justiça.

Muitos tiveram que assistir a cerimônia de pé. Outros não conseguiram nem entrar na sala e ficaram acomodados do lado de fora.

A quantidade de pessoas no auditório pequeno ainda provocou um calor insuportável no local, fazendo com que os convidados ficassem se abanando durante a cerimônia.