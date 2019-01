DA REDAÇÃO



O decreto de calamidade financeira anunciado pelo governador Mauro Mendes (DEM), na noite de quarta-feira (16), foi destaque na imprensa nacional.

Tanto os noticiários da Rede Globo quanto os jornais de circulação nacional deram bastante destaque à decisão de Mendes.

A Folha de S.Paulo escreveu que, com o decreto, o Governo ganha uma “margem de manobra”, e fica autorizado a parcelar ou atrasar o pagamento de dívidas e suspender gastos não essenciais.

Já O Globo afirmou que, apesar do decreto e das péssimas condições das finanças de Mato Grosso, Mendes evitou comentar sobre a possibilidade de o Estado aderir ao programa de recuperação fiscal do Governo Federal, pelo qual poderia deixar de pagar parcelas de suas dívidas com a União.

Segundo diário carioca, Mato Grosso está em condição ruim, mas ainda não atingiu os requisitos para aderir ao programa, como o Rio de Janeiro, que vive estado pré-falimentar.