DA REDAÇÃO



O ministro da Economia Paulo Guedes anunciou que o Governo Federal vai capitanear um processo de responsabilização de ex-gestores e de tribunais de contas pela calamidade nas finanças dos Estados.

A informação foi divulgada pelo Jornal O Globo, com base em uma entrevista com o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), após uma audiência deste com o ministro de Jair Bolsonaro (PSL).

A medida pode atingir o ex-governador Pedro Taques (PSDB), já que Mato Grosso vive um caos financeiro, com escalonamento salarial e restos a pagar bilionários.

Segundo Barbalho, há no Governo Federal a “clara compreensão” de que os novos gestores estão comprometidos com ajustes de contas e não podem ser punidos ou terem o mandato inviabilizado pela má conduta dos antecessores.

“Ele disse que o Tesouro Nacional pedirá aos TCEs um levantamento dos alertas feitos e ignorados pelos antigos governadores”, diz a reportagem.