DA REDAÇÃO



A cúpula do Palácio Paiaguás considerou extremamente positiva as reuniões com o Governo Federal, nesta quarta-feira (16), em Brasília.

O governador Mauro Mendes (DEM) foi recebido pelo ministro de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, e outros ministros.

Segundo apurou a coluna, a expectativa é que seja possível Mato Grosso receber o FEX, da ordem de R$ 500 milhões, ainda no primeiro semestre deste ano.

"Ele foram muito pragmáticos, falaram das dificuldades, mas não descartaram essa ajuda. Aliás, eles sabem que a maioria dos Estados está em situação adversa e que precisam ajudá-los", disse um fonte palaciana.