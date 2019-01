O desembargador Pedro Sakamoto, relator da ação movida contra Selma Arruda (PSL) no TRE

DA REDAÇÃO



O desembargador Pedro Sakamoto, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), deu cinco dias para que a Caixa Econômica Federal, o Banco Bracesco e o Banco Rabobank encaminhem os dados bancários da senadora Selma Arruda (PSL) e do seu primeiro suplente, Gilberto Possamai (PSL), que respondem a uma ação por suposta prática de caixa 2 e abuso de poder econômico.

A denúncia refere-se na contratação de uma agência de publicidade ao preço de R$ 1,8 milhão, durante a pré-campanha eleitoral, em abril de 2018.

O desembargador já havia requerido as informações no dia 31 de outubro de 2018, dando prazo de três dias, mas as três instituições bancárias não atenderam à decisão.

Diante disso, a Procuradoria Regional Eleitoral solicitou que fosse reiterada a determinação junto ao Banco Central do Brasil.