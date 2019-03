DA REDAÇÃO



Se não bastasse o possível fechamento de 16 delegacias da Polícia Civil e de 14 comarcas do Tribunal de Justiça, a crise financeira pode resultar ainda em fechamento de promotorias de Justiça no interior do Estado.

Na última sexta-feira (15), durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa, o procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges, afirmou que entende a dificuldade enfrentada pelo Estado e que a crise foi iniciada com os endividamentos para a realização da Copa do Mundo de 2014.

No entanto, o chefe do Ministério Público Estadual (MPE) ressaltou que faltam recursos e efetivo para manter em atividades algumas unidades que apresentam baixo desempenho.

"O presidente do Tribunal de Justiça já falou em fechar 14 comarcas em Mato Grosso. Nós no Ministério Público também estamos estudando fechamento de promotorias onde há poucos processos. Há falta de dinheiro e efetivo. Vivemos um momento de crise", afirmou.