DA REDAÇÃO



O ex-juiz federal Julier Sebastião (PDT), que é pré-candidato à Preifeitura de Cuiabá, diz que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) não deve se manter por muito tempo à frente do Palácio do Planalto.

“Sinceramente, não aguenta mais dois meses”, disse Julier, em entrevista concedida ao MidiaNews nesta segunda-feira (18).

Julier entende que as crises provocadas pelo presidente e seu entorno estão minando as forças do Governo.

O ex-magistrado entende ainda que os problemas do Governo Bolsonaro serão munição para as candidaturas de esquerda.