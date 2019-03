A sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília

A colunista Monica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, informou que as investigações do inquérito aberto pelo STF para apurar ataques à Corte se dirigiram, num primeiro momento, a uma pessoa que teria ameaçado de morte parentes de um magistrado.

“Há entre pessoas envolvidas nas apurações a convicção de que, uma vez descoberto, o responsável pelas ameaças, até agora anônimo, deveria ser preso”, diz a coluna.

A jornalista, no entanto, não revelou qual ministro teve parentes ameaçados.