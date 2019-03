Cratera no trecho entre Chapada e Campo Verde: sem manutenção (Foto: Izan Petterle)

DA REDAÇÃO



O fotógrafo Izan Petterle, da revista National Geographic Brasil, usou suas redes sociais para protestar contra a falta de manutenção na MT-251, entre Chapada dos Guimarães e Campo Verde.

Residente em um sítio na região, ele relatou a morte de um vizinho, causada por um acidente de moto.

"Esse descaso assassino, pois gera vítimas fatais, chegou ao limite. Essa é a estrada Chapada-Campo Verde, tomada por centenas de buracos enormes, sem nenhuma sinalização, com dezenas de carros parados na estrada por terem suas rodas e pneus arrebentados. Não tem ninguém para tomar uma providência", disse.

"No sábado passado, um morador de perto do meu sítio, o João Soares, caiu de moto dentro de um desses buracos junto ao mirante do centro geodésico, ficou na UTI em Cuiabá, onde veio a falecer ontem à noite. Só para deixar mais claro o descalabro, não é falta de dinheiro, é tudo o que sabemos elevado ao cubo", disse.

De fato, a reportagem passou pelo local recentemente e as crateras pululam na pista. Não custaria nada a Sinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura) conferir o problema - e solucioná-lo.

