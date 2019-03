DA REDAÇÃO



Ao menos até o fim do ano, o governador Mauro Mendes (DEM) deverá adotar a lei do silêncio no que diz respeito às articulações para a disputa eleitoral de 2020.

Em conversas com jornalistas, ele não quis dar "pitaco" sequer sobre a possibilidade de uma candidatura própria do DEM para a Prefeitura de Cuiabá.

“Desde que estreei no cenário politico em 2008, sempre disse e acredito que temos que parar um pouco de falar em eleições. Temos que falar dos problemas reais que afligem e que afetam a todos nós. Vamos deixar 2020 para 2020. Eu não falarei de eleições de 2020 antes que se abra o ano de 2020”, resumiu ele.

Nos bastidores, no entanto, há comentários dando conta de que o Paiaguás pensa em lançar algum de seus secretários como possível adversário do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), que deve sair à reeleição.

Entre os cotados, Mauro Carvalho, Rogério Gallo ou Gilberto Figueiredo, que comandam a Casa Civil, Fazenda e Saúde, respectivamente.