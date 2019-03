DA REDAÇÃO



O Governo do Estado calcula que o empréstimo fechado com o Banco Mundial trará um alívio de R$ 60 milhões nas contas públicas em 2019. Para o ano que vem, o impacto será de cerca de R$ 200 milhões.

A operação financeira servirá para quitar um empréstimo com o Bank Of America, pelo qual o Governo contraria uma nova dívida alongada e com juros mais baixos.

O empréstimo já está fechado com a instituição financeira, restando apenas o aval da Assembleia Legislativa, que é quem pode autorizar o Governo a realizar este tipo de operação.