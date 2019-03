DA REDAÇÃO



Na entrevista coletiva que deu para anunciar um empréstimo de quase R$ 1 bilhão junto ao Banco Mundial, o governador Mauro Mendes (DEM) foi questionado sobre assuntos locais. Ele, porém, não quis fugir do tema principal.

A certa altura da entrevista, um jornalista o questionou sobre o veto do Executivo às emendas impostivas dos deputados estaduais, o que teria provocado um certo desgaste com a Assembleia.

“Eu preferiria que a gente focasse nesse assunto, na medida em que ele é extremamente relevante para Estado de Mato Grosso, que faz parte das medidas estruturantes para recuperar o equilíbrio fiscal”, afirmou o governador.

“Se nós tivéssemos um Estado equilibrado, essa pergunta, talvez, não existiria porque teríamos condições de pagar legitimamente todas as emendas porque faz parte do processo democrático do nosso País”.