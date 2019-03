O deputado federal José Medeiros, vice-líder do Governo

DA REDAÇÃO



Defensor do atual governo, o deputado federal José Medeiros (Podemos-MT) criou uma "enquete" em sua página no Twitter ironizando o resultado da pesquisa Ibope desta semana, que apontou queda na aprovação da gestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Na enquete, Medeiros - que também é vice-líder do Governo - dá duas opções aos seguidores, para que escolham se o presidente foi eleito para governar ou ser "miss simpatia".

Conhecido por se envolver em polêmicas na rede social, Medeiros mostrou insatisfação com o resultado da pesquisa Ibope e chegou a ironizar, afirmando que o instituto errou ao apontar, durante as eleições, que Bolsonaro perderia no segundo turno.

"Segundo Ibope, Bolsonaro não seria eleito. Ontem saiu pesquisa do Ibope ainda persistindo na mesma tese. Alô Ibope, Bolsonaro foi eleito", disse, logo após publicar a enquete.

Veja a publicação feita pelo parlamentar: