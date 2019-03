DA REDAÇÃO



A internet ficou em polvorosa com a prisão do ex-presidente Michel Temer (MDB), na manhã desta quinta-feira (21). Assim que a notícia começou a ser veiculada, os “memes” passaram a ser compartilhados nas redes sociais.

Entre os “alvos”, está obviamente o ministro mato-grossense Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que nos últimos anos tem sido criticado por soltar criminosos do colarinho branco.

Um dos memes diz que na Áustrália, com fuso de 12 horas a mais que o Brasil, Mendes já soltou Temer. Um outro compara o ministro com o personagem Saul Goodman, da série de TV norte-americana "Better Call Saul". O programa mostra a vida de um advogado de porta de cadeia envolvido com diversos criminosos.

Em tempo, Temer foi preso pela força-tarefa da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. A prisão tem relação com a delação de executivo da empreiteira Engevix, que envolveria propina para campanha eleitoral do ex-presidente.

Veja os memes do ministro Gilmar Mendes: