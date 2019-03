DA REDAÇÃO



A Câmara de Cuiabá pode cassar, nos próximos dias, o título de Cidadão Cuiabano concedido no ano passado ao ex-presidente da República, Michel Temer (MDB). A medida seria reflexo da prisão do emedebista, realizada na quinta-feira (21).

Temer é acusado de liderar uma organização criminosa que teria negociado R$ 1,8 bilhão em propina.

“Vamos fazer um estudo, avaliar com os técnicos da Casa, para não fazer nada precipitado. Mas não tenho receio de pedir ao plenário a cassação do título de Cidadão Cuiabano do Temer”, disse o presidente da Câmara, Misael Galvão (PSB).