O deputado federal Neri Geller, cujo sobrinho foi nomeado no Governo

DA REDAÇÃO



O deputado federal Neri Geller (PP) conseguiu emplacar um sobrinho no Governo Mauro Mendes (DEM).

Murilo Geller foi nomeado assessor especial I na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar. O salário para este cargo é de R$ 9,3 mil.

A nomeação do jovem, que é estudante universitário, foi publicada no Diário Oficial do Estado.