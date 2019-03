DA REDAÇÃO



O Tribunal de Contas Estado (TCE) pautou para terça-feira (26) a votação que deve homologar a medida cautelar que barrou o aumento da tarifa de ônibus de Cuiabá.

A medida, que suspendeu o reajuste da tarifa de R$ 3,85 para R$ 4,10 no início do ano, foi assinada pelo conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, no dia 26 de fevereiro.

Ele levou em consideração o fato de as empresas terem obtido redução no ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) de 5% para 2% e essa redução não ter se traduzido em benefício ao usuário.