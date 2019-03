DA REDAÇÃO



O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) para extinguir cargos, funções e gratificações na administração pública atingiu em cheio a área de Educação, principalmente as universidades públicas federais. Uma das atingidas é a Universidade Federal de Mato Grosso - Campus Rondonópolis, criada no ano passado.



Das 21 mil vagas eliminadas pelo governo, ao menos 13.710 estavam sob a guarda de instituições de ensino, o que corresponde a 65% do total do corte.



Análise do Andes (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior) aponta, por exemplo, que foram eliminadas todas as funções gratificadas na instituição federal em Rondonópolis. Também foram atingidas as universidades de Catalão (GO), Jataí (GO), Delta do Parnaíba (PI) e Agreste de Pernambuco (PE).