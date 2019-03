DA REDAÇÃO



A recusa do Governo do Estado em ceder a Arena Pantanal para a realização do Festival 300 Anos azedou de vez a relação entre o governador Mauro Mendes (DEM) e o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB).

Eles já vinham trocando farpas publicamente há algum tempo. Emanuel chegou a dizer, por exemplo, que Mendes tinha que "tirar o veneno" e abrir um diálogo com o município.

Nos bastidores do Alencastro, os comentários são de que o prefeito ficou “bufando” com o episódio mais recente, já que vinha trabalhando há meses para a realização do festival e, claro, com o evento poderia também se capitalizar politicamente.

A festa seria para celebrar o aniversário de 300 anos da Capital e, segundo Emanuel, teria atrações nacionais como Zezé di Camargo e Luciano, Jota Quest, Chitãozinho e Xororó, entre outros.