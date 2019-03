Ministro da Economia, Paulo Guedes: sem redução do comércio com a China

DA REDAÇÃO



O ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu que não haverá redução do comércio com a China.

A declaração soa como música para os ouvidos do agronegócio, que teme que a posição anti-China de alguns setores do Governo Bolsonaro possa prejudicar as exportações de soja para o País asiático, atingindo em cheio a economia mato-grossense.

Nos últimos dias, o agro tem demonstrado preocupação, sobretudo com declarações do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que chegou a dizer que o Brasil "não venderia a alma" para exportar soja, sinalizando um distanciamento da China.