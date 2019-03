DA REDAÇÃO



A senadora Selma Arruda (PSL) saiu em defesa do ministro da Justiça Sérgio Moro, que, segundo analistas, poderia estar por trás da prisão do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco, sogro do atual presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM).

“Até fizeram elucubração de que o Moro teria mandado prender em retaliação ao Maia. É cada coisa! O Moro não manda prender ninguém. O Ministério da Justiça não tem nada a ver com o Poder Judiciário“.

“O ministro Sérgio Moro é uma pessoa muito técnica, muito reta. Ele não tem essa intenção de atacar o Rodrigo Maia”, disse a senadora, referindo-se recente ao desentendimento público entre o presidente da Câmara e o ministro da Justiça.

Temer e Moreira Franco haviam sido presos na quinta-feira (21), alvos da Operação Descontaminação, mas acabaram soltos nesta segunda (25).