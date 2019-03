DA REDAÇÃO



No próximo dia 30, membros do PSDB de Cuiabá farão uma convenção partidária, oportunidade em que será escolhido o novo presidente do diretório municipal da sigla. Disputam o comando do partido o deputado estadual Wilson Santos e o vereador Ricardo Saad.

De acordo com o presidente do PSDB em Mato Grosso, Paulo Borges, a sigla tem cerca de 9 mil filiados na Capital, todos aptos a votar. O encontro será realizado na Câmara de Vereadores.

Ainda conforme Borges, seguindo uma determinação da direção nacional, as convenções nos municípios serão realizadas até o final deste mês. Os encontros já marcam a abertura das conversações para o processo eleitoral de 2020.