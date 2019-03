DA REDAÇÃO



A coluna de Ancelmo Góis, do Jornal O Globo, informou nesta quarta-feira (27) que a Câmara dos Deputados vai dar o nome do jornalista Jorge Bastos Moreno ao seu comitê de imprensa.

Moreno, que era cuiabano e foi jornalista do Globo por 35 anos, morreu no dia 14 de junho de 2017, vítima de um edema agudo no pulmão decorrente de problemas cardiovasculares.