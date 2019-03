DA REDAÇÃO



O deputado estadual Valdir Barranco (PT) usou do bom humor para falar do empréstimo de US$ 332 milhões que o Estado pretende tomar com o Banco Mundial e que, para tanto, precisa do aval da Assembleia Legislativa.

Na avaliação do opositor, o assunto tem que ser discutido com cautela na Casa, já que, se aprovada, a transação será paga ao longo dos próximos 20 anos.

“Sei da importância dessa mensagem e exatamente por isso não queremos atropelo num processo como esse. É um empréstimo que ficará para as próximas gerações. Serão 20 anos. Imagina: o presidente Botelho vai ter mais de 80 anos e o Estado ainda vai estar fazendo esse pagamento”, brincou o petista.

De fato, Botelho tem 60 anos e, na quitação da operação, será um octogenário.