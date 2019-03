DA REDAÇÃO



O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) requereu informações à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) sobre a investigação a respeito dos tiros disparados contra a casa do advogado Paulo Lemos, em Matupá (682 km de Cuiabá).

O parlamentar vê indícios de motivação política no atentado. Recentemente, Lemos fez tatuagens de cunho político e ideológico nos braços, com imagens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada em 2018.

“Ora, o atentado à liberdade artística, política e de expressão viola os preceitos fundamentais de tal forma que nos remetem aos tempos da barbárie e da ditadura militar. Se não defendermos as garantias constitucionais de quem defende direitos, não teremos quem nos defenda quando nossos direitos forem violados”, afirmou Lúdio.