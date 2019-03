DA REDAÇÃO



Foi tensa a sessão desta quinta-feira (28) da Câmara Municipal de Cuiabá, em que a oposição tentou emplacar uma comissão processante contra o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) em razão da denúncia de que a Prefeitura de Cuiabá aluguou um imóvel que jamais foi ocupado.

As galerias estavam bastante agitadas. Houve até quem levasse um cartaz pedindo “Fora Emanuel”.

Em dado momento, quando o presidente da Casa MIsael Galvão (PSB) anunciou o adiamento da decisão para a próxima terça-feira (2), muitos vaiaram e até bateram na vidraça que cerca a galeria.

“Estou muito tranquilo com a decisão que estamos tomando. Vocês têm todo o direito de se manifestar, mas não podem interferir no nosso trabalho. Se continuarem impedindo a realização da sessão, vamos ter que chamar as forças de segurança para manter a ordem e disciplinar nas galerias", afirmou.