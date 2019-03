DA REDAÇÃO



A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos firmou contrato de dois anos para a locação de veículos com empresa CS Brasil Frotas.

O valor do contrato, resultante da adesão a uma ata de registro de preço realizada no ato passado pela Secretaria de Segurança Pública, é de R$ 5.102.181,12 para o período de dois anos.

O contrato prevê locação de veículo de “categorias diversas, sem motorista, sem combustível, com plotagem, com quilometragem livre, com manutenção preventiva e corretiva, com cela, com rádio comunicador, sinalizador acústico e visual”.