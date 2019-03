DA REDAÇÃO



Mesmo após anunciar que não deve voltar a disputar eleições nos próximos anos, o procurador da Receita Federal, Mauro Lara de Barros (PSOL), não deixa de fazer sua avaliação em relação à gestão de seu xará, o governador Mauro Mendes (DEM).

Embora diga que três meses ainda é muito pouco para cobrar mudanças nos caminhos do Estado, o procurador acredita que o “rumo tomado pelo governo não é bom”, especialmente em razão de medidas tomadas no início do ano e que, segundo o líder do PSOL, “penalizam” os servidores públicos.

“O governador optou por penalizar os servidores quando estes são essenciais para que os serviços públicos sejam de qualidade. Mato Grosso é um Estado que produz muitas riquezas. Infelizmente essas riquezas não têm sido revertidas em benefício de nosso povo, servindo apenas para enriquecer cada vez mais os barões do agronegócio”, disse o procurador.