O presidente da Câmara de Cuiabá, Misael Galvão (PSB) , e o vereador Diego Guimarães (Progressistas) andaram trocando farpas em meio à tentativa de Diego de emplacar uma comissão processante para investigar o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB).

Alegando aguardar um posicionamento jurídico da Procuradoria da Casa, Misael adiou para esta semana a votação do requerimento formulado por Diego.

O oposicionista, no entanto, acusou Misael de se valer de ser cargo como presidente do Legislativo para agir em defesa de Emanuel: “Isso não é admissível. Não é aceitável. A base está ganhando tempo, talvez para negociar, buscar mais espaço no governo municipal e para que não seja aceita essa comissão processante”, afirmou Diego.

Misael não deixou por menos e rebateu: “O Executivo é um Poder e o Legislativo é outro. Quem pauta nossos trabalhos é esta Casa de Leis. Se o vereador Diego não ficou satisfeito com a nossa decisão, é problema particular dele".