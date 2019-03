O procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, do Naco

DA REDAÇÃO



O procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, chefe do Núcleo de Ações de Competência Originárias (Naco), costuma desconversar quando questionado se é um integrante "linha dura" no MPE.

“Se ser linha dura é aplicar a lei, eu devo ser linha dura. E torço para que todos sejam linha dura”, disse ele ao MidiaNews, em entrevista nesta semana.

Dentre os diversos casos, Domingos Sávio atuou no âmbito do Tribunal de Justiça nas primeiras fases da Operação Sodoma, que investigou suposto esquema de cobrança de propina em troca de contratos e incentivos fiscais durante a gestão do ex-governador Silval Barbosa.