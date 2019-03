DA REDAÇÃO



O deputado estadual Romoaldo Júnior (MDB) – que passou por um procedimento de cateterismo na manhã desta sexta-feira (29) – afirmou que mudará seus hábitos a partir de agora.

“Foi um susto muito grande. Vou ter que fazer uma dieta alimentar, mudar alguns hábitos, dar uma mudada na rotina”, escreveu o emedebista, em uma publicação no Instagram.

Romoaldo, que está com 58 anos, passou mal na quinta-feira (28), pouco antes do horário de almoço, quando prestava atendimento em seu gabinete na Assembleia Legislativa. Com um pico de pressão arterial elevadíssimo e sintomas de infarto, foi levado às pressas para o hospital, onde deverá seguir internado até amanhã.

Ainda na publicação, o deputado disse que está sendo acompanhado por uma equipe de cardiologistas e que ainda deverá ser submetido a alguns exames.