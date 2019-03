DA REDAÇÃO



A defesa do empresário Marcelo Sixto Schiavenin, dono da SportCars Comércio e Locação de Veículos, que fechou as portas deixando uma dívida declarada de aproximadamente R$ 11 milhões, afirmou que ele vem sendo ameaçado por clientes lesados.

Segundo consta no pedido de autofalência protocolado na Justiça, Marcelo “vem sofrendo ameaças fortíssimas, inclusive de vida, ao ponto de ser obrigado a contratar segurança privada, o que lhe impede de ter condições físicas e mentais para estar a frente da administração da empresa”.

No pedido de falência, inclusive, o advogado Elvis Klauk Junior pede que as próximas intimações sejam feitas no endereço de seu escritório e não no do cliente, o que mais comum.