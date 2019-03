DA REDAÇÃO



O deputado petista Valdir Barranco fez um desabafo na tribuna da Assembleia nesta semana, ao falar da visita que fez ao colega Silvio Favero (PSL), que havia sido atacado por um cachorro no início do mês em Lucas do Rio Verde.

Nas redes sociais, Favero publicou uma foto do encontro e escreveu: "Pensamentos ideológicos diferentes, mas o respeito prevalece".

Mas o "fla x flu" ideológico brasileiro falou mais alto e as redes sociais não perdoaram o gesto de gentileza de um petista a um deputado do partido do presidente Jair Bolsonaro.

"Para minha surpresa, muita gente nas redes sociais falou com ódio da minha visita ao Silvio. Tenho certeza que se fosse eu no lugar dele, ele iria ao meu Município me visitar. Aqui discutimos ideias, e isso não impede que sejamos amigos e colegas", disse Barranco.