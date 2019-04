DA REDAÇÃO



Perto de conseguir o aval para contrair um empréstimo de US$ 322 milhões junto ao Banco Mundial, o governador Mauro Mendes (DEM) deu uma alfinetada no ex-governador Pedro Taques (PSDB).

Isso porque Taques tentou, por cerca de um ano e meio, uma operação semelhante junto à mesma instituição financeira.

“Isso faz parte de uma estratégia, que foi tentada pelo governo anterior, e não conseguiu fazer. E nós conseguimos em três meses de gestão. Tem que se dizer isso. O governo anterior ficou, durante um ano e meio, tentando fazer. Isso foi noticiado várias vezes”, disse Mendes.

“Lamentavelmente ele não conseguiu fazer. Em três meses nós fizemos. Acertamos com banco, tivemos o aval da Secretaria do Tesouro Nacional e estamos implementando as ações. E vamos fazer outras ações para tirar Mato Grosso da quebradeira e do buraco em que nos deixaram”.