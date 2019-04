O deputado Eduardo Botelho, que pede celeridade para solução do imbróglio da Santa Casa

DA REDAÇÃO



O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (DEM), pediu celeridade no levantamento de dados com as dívidas e despesas da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.

O Ministério da Saúde e o Governo do Estado condicionaram o repasse para a direção da unidade à execução de um plano de execução de trabalhos. A unidade está fechada há mais de 20 dias.

“Agora depende deles. Eu disse: passem a noite e resolvam isso. Para mim, já tá passando do limite essas conversas e discussões”, disse Botelho, logo após uma reunião entre entes públicos e a direção da Santa Casa, na noite desta segunda-feira (2), no Palácio Paiaguás.